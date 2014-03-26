Жителя Всеволожска подозревают в содействии мошенникам

Из его жилища изъяли семь сим-карт и другие предметы, имеющие значение для уголовного расследования.

Житель Всеволожска стал фигурантом уголовного дела о содействии дистанционным аферистам по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, по подозрению задержали 41-летнего мужчину, который передавал третьим лицам абонентские номера в мошеннических целях.

Преступления совершались в квартире на улице Малиновского. Злоумышленник брал сим‑карты различных операторов сотовой связи и регистрировал их в мессенджерах. Аккаунты использовали для хищений денежных средств у граждан. Из жилища задержанного изъяли семь сим-карт и другие предметы, имеющие значение для уголовного расследования.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, его соучастники разыскиваются.

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Фото: пресс-служба МВД России