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Жителя Всеволожска подозревают в содействии мошенникам
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Жителя Всеволожска подозревают в содействии мошенникам

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Из его жилища изъяли семь сим-карт и другие предметы, имеющие значение для уголовного расследования.

Житель Всеволожска стал фигурантом уголовного дела о содействии дистанционным аферистам по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, по подозрению задержали 41-летнего мужчину, который передавал третьим лицам абонентские номера в мошеннических целях.

Преступления совершались в квартире на улице Малиновского. Злоумышленник брал сим‑карты различных операторов сотовой связи и регистрировал их в мессенджерах. Аккаунты использовали для хищений денежных средств у граждан. Из жилища задержанного изъяли семь сим-карт и другие предметы, имеющие значение для уголовного расследования. 

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, его соучастники разыскиваются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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