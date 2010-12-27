Фальшивые грузоперевозчики похитили товаров на 21 миллион рублей

Они организовали 10 мошеннических перевозок дорогостоящих продуктов.

В Ленобласти завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере грузоперевозок, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Установлено, что восемь мужчин и одна женщина, выходцы из Омска и Петербурга, в течение почти всего 2015 года похищали дорогостоящие грузы по поддельным документам. Злоумышленники заключили с коммерческими фирмами договоры на перевозку продуктов питания, но не исполняли обязательства, похищая и после реализовывая украденную продукцию. Группа совершила 10 подобных мошенничеств. Отмечается, что в группировке участвовали люди с опытом в сфере грузоперевозок и реализации товара.

Сумма причиненного ущерба составила более 21 миллиона рублей. Приняты меры по возвращению денег пострадавшим фирмам.

Пять злоумышленников заключили под стражу, троим выдали подписку о невыезде, еще одного посадили под домашний арест. Дело направлено в суд.

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