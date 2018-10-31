Петербуржец сядет в тюрьму из-за телефонной зарядки, не поделенной с соседом

Устройство для телефона стало для мужчин яблоком раздора.

Петербуржца Фархода Туробова признали виновным по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровья", сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

Суд выяснил, что в декабре прошлого года Туробов не поделил с другим мужчиной зарядное устройство для телефона, из-за чего ударил соседа по подбородку кулаком и пырнул ножом в живот.

У потерпевшего, помимо резаных ран, оказались повреждения печени и брюшной полости.

Агрессор признал в суде вину, ему назначили год и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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