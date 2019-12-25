"Дропа" из Мурино изобличили еще в одном случае мошенничества в отношении пенсионерки

Ранее он был задержан за аналогичные мошеннические действия в Василеостровском районе.

В пятницу, 27 ноября, в 09:45 в полицию Красногвардейского района обратилась 87-летняя пенсионерка, проживающая по адресу проспект Энергетиков, дом 34, с сообщением о том, что 25 ноября ей поступил звонок от незнакомца, который, представившись сотрудником финансовой организации, убедил ее передать крупную сумму денег курьеру в своем подъезде. Женщина передала курьеру 400 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 3 УК РФ (мошенничество). В пятницу, 27 декабря, сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен житель города Мурино, находящийся в СИЗО. Ранее он был задержан за аналогичные мошеннические действия в Василеостровском районе.

Меру пресечения в виде ареста для подозреваемого оставили без изменений.

Ранее мы сообщили о том, что задержана виновница конфликта в ПВЗ на Брянцева.

Фото: Piter.TV