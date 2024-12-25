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Пожилая женщина из Кудрово лишилась из-за мошенников почти 9 млн рублей
Сегодня, 10:10
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Пожилая женщина из Кудрово лишилась из-за мошенников почти 9 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские Ленинградской области задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку почти на 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Как рассказали в МВД России, 17 августа к правоохранителям Всеволожского района обратилась 82-летняя женщина из Кудрово с заявлением о том, что в отношении нее было совершено мошенничество. В период с 29 мая по 4 июня потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур, и под предлогом сохранения денежных средств убедили перевести 1 млн рублей на указанные счета. Затем аферисты заставили ее продать квартиру. В результате общий ущерб составил 8,9 млн рублей. 

На Пражской улице 18 августа по подозрению поймали 46-летнего мужчину. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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