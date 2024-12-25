Пожилая женщина из Кудрово лишилась из-за мошенников почти 9 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские Ленинградской области задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку почти на 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как рассказали в МВД России, 17 августа к правоохранителям Всеволожского района обратилась 82-летняя женщина из Кудрово с заявлением о том, что в отношении нее было совершено мошенничество. В период с 29 мая по 4 июня потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур, и под предлогом сохранения денежных средств убедили перевести 1 млн рублей на указанные счета. Затем аферисты заставили ее продать квартиру. В результате общий ущерб составил 8,9 млн рублей.

На Пражской улице 18 августа по подозрению поймали 46-летнего мужчину. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV