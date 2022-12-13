Пожилая петербурженка лишилась 10 млн рублей при попытке заняться инвестициями

В интернете она перешла по ссылке в рекламном объявлении инвестиционного фонда и оставила свой номер телефона.

Пенсионерка лишилась 10 миллионов рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 71-летней петербурженки, в августе 2022 года в интернете она перешла по ссылке в рекламном объявлении инвестиционного фонда и оставила свой номер телефона.

С ней связался неизвестный, который убедил женщину зарегистрироваться на некой торговой площадке. В период с сентября 2022 года по февраль 2023 года, следуя указаниям неизвестных, женщина перевела на указанные ими счета 10 миллионов рублей.

Ранее у жительницы Выборга мошенники украли более 4 млн рублей.

Фото: pxhere.com