Пожилая петербурженка лишилась 10 млн рублей при попытке заняться инвестициями

Пенсионерка лишилась 10 миллионов рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам 71-летней петербурженки, в августе 2022 года в интернете она перешла по ссылке в рекламном объявлении инвестиционного фонда и оставила свой номер телефона.
С ней связался неизвестный, который убедил женщину зарегистрироваться на некой торговой площадке. В период с сентября 2022 года по февраль 2023 года, следуя указаниям неизвестных, женщина перевела на указанные ими счета 10 миллионов рублей.
Ранее у жительницы Выборга мошенники украли более 4 млн рублей.
Фото: pxhere.com
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