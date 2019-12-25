Жительница Самары выманила 3,4 млн рублей у петербурженки с улицы Подводника Кузьмина

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество").

Сообщение о мошенничестве, произошедшем поздно ночью 19 апреля, поступило в отдел полиции Кировского района Санкт-Петербурга от 70-летней пенсионерки, проживающей по адресу улица Подводника Кузьмина, дом 27. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, пенсионерка рассказала, что накануне ей позвонили незнакомые лица через мессенджер и, убеждая сохранить средства, вынудили отдать курьеру крупную сумму денег — три миллиона четыреста тысяч рублей якобы для их официального декларирования.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество"). Полиция провела комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате 29 апреля в статусе подозреваемой в изоляторе временного содержания была допрошена 47-летняя жительница Самары.

Расследование продолжается, уточняются возможные другие случаи преступлений, совершённые предполагаемой фигуранткой.

Ранее мы сообщили о том, что на Среднерогатской задержали 20-летнего подозреваемого в мошенничестве.

Фото: Piter.TV