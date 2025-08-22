  1. Главная
Сегодня, 16:16
62
Жительницу Гатчины задержали по подозрению в мошенничестве с продажей одежды и обуви

Управление уголовного розыска Санкт-Петербурга задержало женщину из Гатчины, подозреваемую в махинациях с реализацией одежды и обуви через социальные сети, пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Предположительно, обвиняемая публиковала объявления, предлагая качественные изделия, иллюстрировала их фотографиями и видеоматериалами, подкрепляла ложными отзывами, вводя потенциальных клиентов в заблуждение. После перевода денег покупателю высылался номер отслеживания отправления, содержавшего некачественную продукцию или совершенно иной товар. Один из пострадавших, проживающий в Калининском районе, перечислил мошеннице 52,8 тысячи рублей за брендовые кроссовки, получив взамен изношенные ботинки низкого качества.

Расследованием установлено, что данное лицо причастно к ряду аналогичных преступлений, совершённых на территории разных регионов России. В ходе обыска в жилище задержанной обнаружены SIM-карты, мобильные устройства, банковские карточки, компьютерная техника, электронные накопители и документация, содержащая транспортные сопроводительные бумаги.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Расследование продолжается, уточняются детали и возможные сообщники. 

Ранее мы сообщили о том, что экс-предпринимателя в Петербурга обманули более чем на 7,5 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

