В МВД россиян предупредили о новой схеме мошенников с "помощью" в оформлении микрозайма

В МВД России рассказали 11 марта о том, что мошенники придумали новую схему с "помощью" в оформлении микрозайма. С 1 марта изменились правила их выдачи: теперь МФО обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему, чем и воспользовались аферисты.

Злоумышленник звонит и говорит, что "теперь без биометрии никто займ не одобрит" и он "знает лазейку, как все оформить быстро". Для этого требуется перевести 500-1500 рублей – для "активации договора и гарантии". После перевода "комиссии" мошенник исчезает.

Не переводите деньги "посредникам" и "помощникам". Оформляйте займы только через официальный сайт/приложение МФО или банка. Перепроверяйте информацию на сайте Центробанка: легальная ли это организация. Пресс-служба МВД

Фото: pxhere