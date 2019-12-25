  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД россиян предупредили о новой схеме мошенников с "помощью" в оформлении микрозайма
Сегодня, 8:11
267
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В МВД россиян предупредили о новой схеме мошенников с "помощью" в оформлении микрозайма

0 0

Злоумышленник звонит и говорит, что "теперь без биометрии никто займ не одобрит" и он "знает лазейку, как все оформить быстро".

В МВД России рассказали 11 марта о том, что мошенники придумали новую схему с "помощью" в оформлении микрозайма. С 1 марта изменились правила их выдачи: теперь МФО обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему, чем и воспользовались аферисты. 

Злоумышленник звонит и говорит, что "теперь без биометрии никто займ не одобрит" и он "знает лазейку, как все оформить быстро". Для этого требуется перевести 500-1500 рублей – для "активации договора и гарантии". После перевода "комиссии" мошенник исчезает. 

Не переводите деньги "посредникам" и "помощникам". Оформляйте займы только через официальный сайт/приложение МФО или банка. Перепроверяйте информацию на сайте Центробанка: легальная ли это организация. 

Пресс-служба МВД 

Ранее на Piter.TV: мошенники стали представляться судебными приставами. Они звонят жертве и говорят, что у нее есть штраф ГИБДД. На этот "долг" якобы уже начисляются пени, и сумма растет каждый день. Затем аферисты присылают СМС с фальшивой ссылкой на "оплату штрафа". 

Фото: pxhere 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии