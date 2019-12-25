Мошенница из Абхазии продала квартиру создателя Badoo в Петербурге

Она представилась его вдовой и предоставила все документы. Теперь миллиардер подал в суд на покупательницу его квартиры. Мошенница же скончалась в 2019 году.

Миллиардер и создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрей Андреев (настоящее имя – Андрей Оганджанянц) стал жертвой мошенников. Неизвестная ему женщина, представившаяся его вдовой, продала квартиру на Приморском проспекте в Петербурге. Квартира бизнесмену перешла от бабушки. Об этой запутанной истории в Facebook написала Евгения Аронова, которая в 2012 году приобрела эту квартиру.

Аронова рассказала, что квартиру она покупала у женщины из Абхазии, якобы вступившей в наследство после смерти своего мужа. Сделка прошла через нотариуса, документы были зарегистрированы в Росреестре. Но совсем недавно создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo подал на женщину в суд, требуя изъять квартиру по причине незаконного владения. На самом деле мужчина не был никогда женат, он не умирал и в России не был с 2005 года.

Сама продавщица из Абхазии скончалась в 2019 году, узнал Forbes. Андрей Андреев узнал о продаже его квартиры в 2020 году от управляющих его недвижимостью в России. При это бизнесмен заявил Forbes, что готов помочь Евгении приобрести другую квартиру, так как она также стала жертвой мошенников.

Ранее гендиректор нефтяной компании отдал мошеннику сумку с 51 млн рублей. Подробностей он не помнит.

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