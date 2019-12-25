Гендиректор нефтяной компании отдал мошеннику сумку с 51 млн рублей. Подробностей он не помнит

Мужчина снял деньги со своих счетов и отдал неизвестному в "Мерседесе".

Генеральный директор нефтяной компании отдал злоумышленникам в Петербурге 51 млн рублей. По словам потерпевшего, "его разум был затуманен". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Мужчина обратился в полицию 5-го апреля. Он рассказал о том, что в этот же день ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник ввел гендиректора в заблуждение и убедил снять со своего счета деньги.

В неопределенное время потерпевший посещал разные банки и снимал со счетов крупные суммы. Конкретные банки он назвать не смог, так как не помнит. У отделения на Шпалерной он отдал сумку с 51 млн рублей мужчине, который находился в салоне "Мерседеса".

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мошенники заработали 10 миллионов на доверчивых покупателях.

Фото: Piter.TV