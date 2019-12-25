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Петербург взял под охрану Морской вокзал на Васильевском острове
Сегодня, 12:54
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Петербург взял под охрану Морской вокзал на Васильевском острове

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Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила уникальность здания.

Морской вокзал, расположенный в историческом районе на юго-западе Васильевского острова, включили в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Сотрудники КГИОП Петербурга завершили процесс, начатый весной 2025 года, сообщили в Смольном.

Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила уникальность здания. Построили его в 1977-1984 годах по проекту 12-й мастерской ЛенНИИпроекта под руководством известного зодчего Виталия Сохина. Яркая отличительная черта объекта – алюминиевые панели на фасадах, которые вызывают ассоциации с парусами. Еще один важный акцент – башня с острым стальным шпилем. Кораблик на вершине является отсылкой к Адмиралтейству. 

Проект Морского вокзала получил много положительных рецензий, а авторский коллектив в 1984 году удостоили Государственной премии Советского Союза. 

Ранее мы рассказывали о том, что старинное здание на Обводном признали памятником и запретили сносить. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: кгиоп, памятник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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