Петербург взял под охрану Морской вокзал на Васильевском острове

Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила уникальность здания.

Морской вокзал, расположенный в историческом районе на юго-западе Васильевского острова, включили в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Сотрудники КГИОП Петербурга завершили процесс, начатый весной 2025 года, сообщили в Смольном.

Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила уникальность здания. Построили его в 1977-1984 годах по проекту 12-й мастерской ЛенНИИпроекта под руководством известного зодчего Виталия Сохина. Яркая отличительная черта объекта – алюминиевые панели на фасадах, которые вызывают ассоциации с парусами. Еще один важный акцент – башня с острым стальным шпилем. Кораблик на вершине является отсылкой к Адмиралтейству.

Проект Морского вокзала получил много положительных рецензий, а авторский коллектив в 1984 году удостоили Государственной премии Советского Союза.

Ранее мы рассказывали о том, что старинное здание на Обводном признали памятником и запретили сносить.

Фото: пресс-служба Смольного