Старинное здание на Обводном признали памятником и запретили сносить

Постройка XIX века на набережной Обводного канала стала объектом наследия.

В Петербурге поставили точку в судьбе старинного здания на набережной Обводного канала. Бывшую электростанцию, построенную в позапрошлом веке, включили в перечень объектов культурного наследия. Теперь она находится под защитой государства на региональном уровне. Решение приняли в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

История этого сооружения уходит корнями в 1860-е годы. Возвели его в период с 1861 по 1865 год — тогда постройка обслуживала нужды Царскосельской железной дороги. Спустя несколько десятилетий, в начале XX века, объект пережил серьёзную реконструкцию. Работы шли с 1901 по 1906 год. Именно после них здесь разместилась Центральная электрическая станция Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги.

В ходе перестройки в комплексе появились новые функциональные зоны. Среди них — водоподъёмное, котельное и машинное отделения. Свою прямую задачу электростанция выполняла вплоть до середины прошлого века. По данным КГИОП, она работала по назначению до 1950-х годов.

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