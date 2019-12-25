Восстановление Покровской церкви на Боровой улице выдвинули на премию "Золотой Трезини"

Масштабное восстановление здания за счет средств городского бюджета велось девять лет по программе профильного комитета.

Реставрация Покровской церкви на Боровой улице, 52, номинирована на Международную архитектурно-дизайнерскую премию "Золотой Трезини". Как рассказали в пресс-службе КГИОП, здание построили в 1897 году по проекту архитектора Николая Никонова. В 1930-е годы церковь закрыли: с нее снесли купола и разобрали колокольню. Храм стоял в изуродованном виде до начала XXI века.

Масштабное восстановление здания за счет средств городского бюджета велось девять лет по программе профильного комитета. За это время специалисты устранили аварийность конструкций, вернули храму пятиглавие и колокольню, а также восстановили богатую отделку фасадов с майоликовыми изразцами.

Комитет приглашает поддержать проект голосованием на сайте премии. В текущем, девятом сезоне конкурса представлено 1520 проектов из 48 стран, что является абсолютным рекордом за всю историю существования "Золотого Трезини".

Ранее мы сообщили о том, что рограмму реставрации фасадов на Невском проспекте завершили на год раньше срока.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга