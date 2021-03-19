Новая морская линия свяжет Петербург и Калининград с ноября

Судоходную компанию ориентируют на доставку грузов из Китая в Калининград.

Судоходная компания "Балт Галф Шиппинг" займется контейнерными перевозками между Петербургом и Калининградом с ноября. В первый рейс отправится "Кристал Владивосток", пишет "Деловой Петербург" 20 октября.

Как сообщил член научного совета Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Александр Тысячников, судоходную компанию ориентируют на доставку грузов из Китая в Калининград. По словам эксперта, большая часть из них будет направлена для сборочных производств автомобилей. Поставлять этот груз по железной дороге дороже.

С января по август 2025 года объем контейнерных перевозок между Северной столицей и Калининградом достиг 124 тыс. TEU. За аналогичный период прошлого года он составил порядка 120 тыс. TEU.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)