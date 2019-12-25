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Школьница из Пушкина получила 120 тысяч рублей после падения на скользком тротуаре
Сегодня, 9:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Школьница из Пушкина получила 120 тысяч рублей после падения на скользком тротуаре

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Она упала и получила травму спины.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних и взыскала моральный вред в пользу пострадавшего ребенка.

Установлено, что 22 января текущего года по пути во Дворец творчества несовершеннолетняя поскользнулась на тротуаре напротив дома 25 по Московской улице в Пушкине, упала и получила травму спины.

Прокурор Пушкинского района направил в суд исковое заявление о взыскании в пользу несовершеннолетней с АО "Автодор" компенсации морального вреда. Требования прокуратуры удовлетворены, в пользу пострадавшего ребенка взыскано 120 тысяч рублей.

Тем временем случаи выпадения детей из окон участились в Петербурге летом. 

Фото: unsplash (John Cardamone)

Теги: город пушкин, падение, школьница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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