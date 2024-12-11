Завершился монтаж пролёта Большого Смоленского моста над проезжей частью Октябрьской набережной

Строители завершили данный этап за 4 ночи.

Завершен очередной этап строительства Большого Смоленского моста – строители за 4 ночи установили пролет над проезжей частью Октябрьской набережной. С помощью кранов были смонтировали четыре металлические балки длиной 35 метров и весом в 81 тонну каждая. В монтаже принимали участие 25 специалистов филиала АО "ДиМ" – Мостоотряд-90. Подробности рассказали в пресс-службе Смольного.

Строительство Большого Смоленского моста стартовало в конце 2023 года на двух берегах Невы. Сооружение будет стоять на 10 опорах, часть из которых уже возведена. Разводной пролет между опорами 5 и 6 собирается на стапеле Мостоотряда-99 на Перевозной набережной.

Для подключения моста к улично-дорожной сети Петербурга запланированы три крупные развязки – на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

По Большому Смоленском мосту пройдут шесть полос автомобильного и две – трамвайного движения, тротуары и велодорожка. Общая протяженность объекта – 1,6 километра, в сведенном положении высота центральной части над водой – 15 метров.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов 27 января доложил Президенту РФ Владимиру Путину о намерении города открыть рабочее движение по мосту досрочно, в 2027 году.

Фото: Смольный

Видео: Telegram/ Александр Беглов