Движение по Большому Смоленскому мосту откроется в 2028 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с Президентом страны сообщил, что работы на Большом Смоленском мосту идут с опережением графика. В связи с этим рабочее движение по переправе сможет открыться в 2027 году. Полное окончание работ запланировано на 2028 год, – сообщают в пресс-службе Смольного.
Глава города также отчитался о реализации проекта Высокоскоростной железнодорожной магистрали, а также сообщил о завершении I этапа возведения Широтной магистрали скоростного движения.
Александр Беглов доложил о выходе на финишную прямую президентского проекта "Кронштадт – остров Фортов". Только в развитие транспортной инфраструктуры Кронштадта город вложил 26 млрд рублей, идёт строительство второго въезда в город. Это позволит обеспечить транспортную доступность "Острова Фортов".
Администрация Санкт-Петербурга
Помимо прочего Беглов доложил о реализации городской части проекта создания курорта "Санкт-Петербург Марина". В настоящий момент ведется проектирование тоннельного канализационного коллектора Лахта – Горская и строительство автодороги М-32 до курорта.
Ранее мы сообщали, что Ленобласть оказалась среди регионов – лидеров по количеству новых предприятий.
Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
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