Движение по Большому Смоленскому мосту откроется в 2028 году

Работы на нем идут с опережением графика.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с Президентом страны сообщил, что работы на Большом Смоленском мосту идут с опережением графика. В связи с этим рабочее движение по переправе сможет открыться в 2027 году. Полное окончание работ запланировано на 2028 год, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Глава города также отчитался о реализации проекта Высокоскоростной железнодорожной магистрали, а также сообщил о завершении I этапа возведения Широтной магистрали скоростного движения.

Александр Беглов доложил о выходе на финишную прямую президентского проекта "Кронштадт – остров Фортов". Только в развитие транспортной инфраструктуры Кронштадта город вложил 26 млрд рублей, идёт строительство второго въезда в город. Это позволит обеспечить транспортную доступность "Острова Фортов". Администрация Санкт-Петербурга

Помимо прочего Беглов доложил о реализации городской части проекта создания курорта "Санкт-Петербург Марина". В настоящий момент ведется проектирование тоннельного канализационного коллектора Лахта – Горская и строительство автодороги М-32 до курорта.

Ранее мы сообщали, что Ленобласть оказалась среди регионов – лидеров по количеству новых предприятий.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга