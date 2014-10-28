На Большом Смоленском мосту выполнен монтаж первых гидроцилиндров

Одновременно на территории Перевозной набережной продолжаются активные работы по сборке металлических конструкций моста.

На Большом Смоленском мосту завершилась установка первых четырех гидроцилиндров, являющихся важнейшими элементами механизма предстоящего подъёма разводного пролёта. Монтаж каждого цилиндра массой около шести тонн потребовал задействования специальной крановой техники, подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Одновременно на территории Перевозной набережной продолжаются активные работы по сборке металлических конструкций моста. Завершив навигационный сезон, подготовленные элементы переправят к стройплощадке на баржах для финального этапа сборки.

Строительная площадка функционирует круглосуточно, задействовав более 500 высококвалифицированных рабочих и свыше 80 единиц специализированной техники, что позволяет неукоснительно следовать графику возведения важного транспортного сооружения.

Ранее мы сообщили о том, что перечень общественных зеленых зон расширят на 151 участок в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга