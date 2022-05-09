В обращение выпустят памятные серебряные монеты "300-летие Санкт-Петербургского монетного двора"

Санкт-Петербургский монетный двор был основан по указу Петра I и расположен в самом защищенном месте Северной столицы.

Банк России выпускает в обращение памятные серебряные монеты "300-летие Санкт-Петербургского монетного двора". Монеты номиналом 3 и 200 рублей выходят в серии "Исторические события", рассказали в пресс-службе Банка России.

Санкт-Петербургский монетный двор был основан по указу Петра I и расположен в самом защищенном месте Северной столицы на территории Петропавловской крепости.

Сейчас здесь чеканят памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, государственные награды, памятные медали, различные жетоны. Клеймо Санкт-Петербургского монетного двора стоит на самых больших золотых и серебряных памятных монетах Банка России весом в 5 килограммов.

В Петербурге проходит "Монетная неделя". До 20 октября включительно каждый может отнести накопленную дома мелочь в банк и без комиссии пополнить счет либо обменять монеты на бумажные деньги.

Видео: Банк России