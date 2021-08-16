Момент взрыва в вентиляционной шахте у военкомата на Крупской попал на видео

В результате взрыва никто не пострадал.

Момент взрыва в вентиляционной шахте у военного комиссариата на Крупской улице попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

На записи видно, как самодельное взрывное устройство взорвалось в будке вентиляционной шахты, ведущей в заброшенное бомбоубежище, и оттуда повалил дым.

В результате взрыва никто не пострадал. Подробности выясняются экстренные службы.

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Видео: Piter.tv