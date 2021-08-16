Момент взрыва в вентиляционной шахте у военкомата на Крупской попал на видео

Момент взрыва в вентиляционной шахте у военного комиссариата на Крупской улице попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.
На записи видно, как самодельное взрывное устройство взорвалось в будке вентиляционной шахты, ведущей в заброшенное бомбоубежище, и оттуда повалил дым.
В результате взрыва никто не пострадал. Подробности выясняются экстренные службы.
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все