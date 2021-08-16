  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:27
111
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Момент взрыва в вентиляционной шахте у военкомата на Крупской попал на видео

0 0

В результате взрыва никто не пострадал.

Момент взрыва в вентиляционной шахте у военного комиссариата на Крупской улице попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

 На записи видно, как самодельное взрывное устройство взорвалось в будке вентиляционной шахты, ведущей в заброшенное бомбоубежище, и оттуда повалил дым. 

В результате взрыва никто не пострадал. Подробности выясняются экстренные службы.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Видео: Piter.tv

Теги: взрыв, военкомат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии