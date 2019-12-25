  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У военкомата в Невском районе нашли части взрывного устройства
Сегодня, 13:26
258
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У военкомата в Невском районе нашли части взрывного устройства

0 0

По предварительной информации, взрыв произошёл в вентиляционной шахте.

Утром 5 сентября у военкомата в Невском районе Петербурга нашли фрагменты взрывного устройства. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, взрыв произошёл в вентиляционной шахте дома на улице Крупской. Предварительно, там сработало самодельное взрывное устройство, начинённое порохом. Неподалёку от места взрыва располагается военкомат и церковь. На данный момент территория оцеплена, работают экстренные службы.

В результате взрыва никто не пострадал. Более подробная информация уточняется. 

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: взрыв, военкомат
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии