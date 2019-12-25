У военкомата в Невском районе нашли части взрывного устройства

По предварительной информации, взрыв произошёл в вентиляционной шахте.

Утром 5 сентября у военкомата в Невском районе Петербурга нашли фрагменты взрывного устройства. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, взрыв произошёл в вентиляционной шахте дома на улице Крупской. Предварительно, там сработало самодельное взрывное устройство, начинённое порохом. Неподалёку от места взрыва располагается военкомат и церковь. На данный момент территория оцеплена, работают экстренные службы.

В результате взрыва никто не пострадал. Более подробная информация уточняется.

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Фото: Piter.tv