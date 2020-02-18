Момент тройного ДТП на Малом проспекте В.О попал на видео

О пострадавших информация не поступала.

Накануне в Василеостровском районе в районе восьми часов вечера произошло тройное ДТП из-за несоблюдения дистанции. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора читателя Piter.tv.

Вечером 15 июля за перекрёстком Малого проспекта В.О. и 16-17 линий В.О. столкнулись Kia K5, Chery Tiggo и грузовой Fiat.Судя по кадрам, авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

О пострадавших информация не поступала.

Ранее каршеринг на Шафировском проспекте протаранил мачту освещения во время попытки уйти от погони ДПС.

Видео: Piter.tv