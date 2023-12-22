Бестселлер в России Chery Tiggo 7 Pro проверили в краш-тесте

По итогам нескольких тестов автомобиль удостоился максимальных 5 звезд.

Самой популярной моделью китайского бренда Chery в России по итогам 2023 года стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. В Австралии недавно проверили безопасность данного автомобиля в новых ужесточенных краш-тестах. Об этом сообщил портал 110km.ru.

По итогам нескольких тестов автомобиль удостоился максимальных 5 звезд. Защиту взрослых пассажиров оценили на 88%, детей – на 87%, пешеходов – на 72%, а работу электронных систем безопасности – на 86%.

С 2023 года в обновленном регламенте испытаний ANCAP появился раздел "Спасение и эвакуация". Автомобили получают баллы за функциональность открывания дверей и окон при погружении в воду. Chery Tiggo 7 Pro продемонстрировал эффективность открывания окон при аварийных ситуациях.

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Фото: Chery