Названы самые безопасные автомобили 2024 года по итогам краш-тестов

Девять автомобилей получили оценку Top Safety Pick, а десять моделей удостоились высшей награды Top Safety Pick+.

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) США завершил серию краш-тестов 2024 года. Девять автомобилей получили оценку Top Safety Pick, а десять моделей удостоились высшей награды Top Safety Pick+. Однако две модели не справились с испытаниями, рассказал портал 110km.ru.

Для получения награды Top Safety Pick автомобили должны показать хорошие результаты в краш-тестах с малым и умеренным фронтальным перекрытием, обновленных боковых испытаниях, а также продемонстрировать надежность фар и систем предотвращения столкновения с пешеходами. Награда Top Safety Pick+ присуждается за максимальные баллы во всех испытаниях.

Среди отмеченных моделей с базовым уровнем безопасности — Audi Q8, Infiniti QX80, Mercedes-Benz E-Class, Toyota Corolla, и другие. Высшую оценку получили Ford Mustang Mach-E, Volvo XC90 Hybrid, Subaru Forester, Mazda CX-70 и другие.

Cadillac Lyriq и Ford Bronco Sport не смогли получить награду из-за низких оценок за фары и боковые краш-тесты. Производителям предложено устранить недостатки перед повторными испытаниями.

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Фото: IIHS