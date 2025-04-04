Краш-система RuNCAP поставит барьер смертельно опасным автомобилям

Евгений Ладушкин объяснил, какая задача стоит перед национальной системой безопасности транспортных средств в России.

На территории России будут запущены национальные краш-тесты для автомобилей. Глава компании по подбору транспортных средств Евгений Ладушкин в интервью для "360.ru" объяснил, чего можно ожидать от национальной краш-тест системы. Эксперт указал, что она должна была заработать еще в начале 2000 годов. Речь идет о системе, которая бы либо подтверждала, либо опровергла иностранные испытания. В настоящее время самые жесткие требования к автомобилям предъявляют европейская Euro NCAP и американская IIHS. Их показатели учитывают не только данные ударов, но также стабилизацию и натяжение ремней. Евгений Ладушкин уточнил, что его предприятие участвовало в разработке RuNCAP вместе с Росстандартом и МАДИ.

Многие производители специально приспосабливают свои автомобили для того, чтобы они хорошо проходили тесты. Но в реальной дорожной ситуации может быть некоторое отклонение от лабораторных испытаний, приводящее к тому, что показатели снизятся. В этом смысле предстоит очень большая работа, краш-тест должен быть всеобъемлющим. Евгений Ладушкин, автоэксперт

Специалист добавил, что безопасность автомобиля — вещь субъективная. Ускорить сейчас процесс запуска национальной системы краш-тестов властей вынуждает значительно разнообразие автомобильных марок на внутреннем рынке, поэтому важно определить, все ли они одинаково надежды и безопасны. Уже к текущему моменту определенные модели находятся "на карандаше" у специалистов из Росстандарта. В частности, речь идет о грузовиках Shacman.

Бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца.

Фото и видео: 360.ru