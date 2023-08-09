Бывший дизайнер Jaguar представил свой первый электрический кроссовер

Автомобиль длиной 4047 мм весит всего 1150 кг. Автомобиль длиной 4047 мм весит всего 1150 кг.

После ухода с поста главного дизайнера Jaguar в 2019 году, Ян Каллум представил первый автомобиль своего бренда — Callum Skye. Миниатюрный электрический кроссовер планируется к сборке в Великобритании, и компания уже принимает предзаказы, рассказал портал 110km.ru.

Автомобиль длиной 4047 мм весит всего 1150 кг. Оснащенный батареей емкостью 42 кВт·ч, он способен проехать до 274 км без подзарядки, а ускорение до 100 км/ч занимает около 4 секунд. Быстрая зарядка аккумулятора займет всего 10 минут.

Callum Skye выделяется инновационными материалами: кузовные панели изготовлены из льняного композита с биосмолой. Интерьер выполнен в спортивном стиле 2+2 с кожаными креслами и классическими приборами.

Стоимость новинки составит от 80 до 110 тысяч фунтов стерлингов (около 11–15 млн рублей). Выпуск ограничат 50 экземплярами, а для оформления заказа требуется депозит в размере 500 фунтов.

Немецкие седаны в России: рост цен и конкуренция с китайскими брендами.

Фото: Callum