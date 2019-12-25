Немецкие седаны в России: рост цен и конкуренция с китайскими брендами

Цены на популярные седаны премиум-класса растут.

После ухода европейских автопроизводителей с российского рынка китайские марки быстро заняли освободившиеся ниши. Однако отечественные автолюбители продолжают высоко ценить автомобили BMW, Mercedes-Benz и Audi. Немецкие бренды остаются эталоном качества, что подтверждается спросом на вторичном рынке.

По данным исследования 110km.ru цены на популярные седаны премиум-класса растут. BMW 5-Series 2019 года подорожал на 22% с января по ноябрь 2024 года. Средняя цена достигла 4,36 млн рублей. Аналогичная модель 2021 года подорожала на 26% и стоит в среднем 5,1 млн рублей.

Цены на Mercedes-Benz E-Class 2019 года почти не изменились, увеличившись всего на 0,5%, до 4,34 млн рублей. Однако модели 2021 года, особенно после фейслифтинга, выросли на 15% и стоят 5,42 млн рублей. Производство машин в России завершено, и немецкий автопром наращивает связи с китайскими партнерами.

Audi A6 показывает менее уверенный рост. Седаны 2019 года выросли в цене на 6%, до 4,19 млн рублей, а модели 2021 года снизились на 4%, до 4,62 млн рублей.

На фоне ухода немецких марок, такие бренды, как Hongqi, предлагают альтернативу, но остаются ниже по качеству шумоизоляции и мягкости подвески. Ульф Шнайдер, глава Schneider Group, считает, что возвращение немецких брендов в 2025 году могло бы нарушить доминирование китайских производителей.

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Фото: pxhere