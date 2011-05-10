SEMA 2024: пять ярких автомобилей, которые удивили Лас-Вегас

Более 2,4 тысячи компаний представили свои проекты.

В начале ноября в Лас-Вегасе прошла знаменитая выставка SEMA, на которой более 2,4 тысячи компаний представили свои проекты. Редакция 110km.ru выбрала пять самых ярких автомобилей, представленных в этом году.

Mercedes SLR McLaren от S Klub. Белоснежный суперкар, созданный Джоном Саркисяном, выделяется отсутствием крыши и фирменными дверьми-бабочками. Внутренний интерьер выполнен в ярко-красной алькантаре, а безопасность автомобиля усилена каркасом типа Halo, характерным для болидов Формулы-1. Автомобиль также оснащен колёсами HRE S107 с шинами Toyo Proxes.

Toyota Land Cruiser от Westcott Designs. Этот внедорожник создан для экстремальных гонок Baja 500. Его кузов покрыт полиуретановой плёнкой для защиты на бездорожье, а 37-дюймовые шины обеспечивают высокую проходимость. Ярко-жёлтые акценты на логотипах и деталях подвески подчеркивают его стиль, а в салоне установлены гоночные кресла с пятиточечными ремнями безопасности.

Chevrolet Chevelle от Blazin Rodz. Новичок выставки, ателье Blazin Rodz, удивило дрифт-каром Chevrolet Chevelle с двигателем V8 мощностью 2800 л.с. Многие детали автомобиля напечатаны на 3D-принтере, а дорожный просвет минимален, что делает его впечатляющим как снаружи, так и в движении.

Tesla Model S Plaid от Unplugged Performance. Самый быстрый полицейский автомобиль, созданный на базе Tesla Model S Plaid, разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2 секунды и обладает мощностью свыше 1000 л.с. В нём установлено спецоборудование, включая пуленепробиваемые двери и громкоговоритель, а аэродинамика улучшена благодаря встроенным в кузов проблесковым огням.

Toyota Land Cruiser ROX. Концептуальный пикап от Toyota с возможным серийным выпуском. ROX привлек внимание отсутствием боковых окон и сдвижной крышей. Машина готова к серийному производству и может стать новым популярным внедорожником в будущем.

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Фото: Blazin Rodz