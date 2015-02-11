Какие цены установились на трехлетние кроссоверы в 2024 году

Трехлетние модели корейских и японских производителей продолжают сохранять спрос.

В 2024 году китайские кроссоверы уверенно удерживают лидирующие позиции на российском рынке, но покупатели по-прежнему проявляют интерес к проверенным временем корейским, японским и европейским моделям. Особенно это касается трехлетних автомобилей, которые остаются популярным вариантом для тех, кто не готов пересаживаться на китайские марки. Портал 110km.ru рассмотрел, как изменялись цены на самые востребованные кроссоверы 2021 года выпуска на протяжении 2024 года.

Hyundai Creta

Лидер продаж 2021 года, Hyundai Creta, с 1,6- и 2,0-литровыми моторами, пережил несколько колебаний цен. В январе 2024 года стоимость трехлетних экземпляров составляла 2,33 млн рублей. В апреле на рынок поступили новинки Hyundai Solaris HC, что временно привело к скачку цен на вторичном рынке, но к октябрю цены вернулись к прежнему уровню — 2,29 млн рублей, показав небольшое снижение на 2%.

Toyota RAV4

Кроссовер Toyota RAV4, известный своими мощными моторами и надежностью, также ощутил динамику цен. В начале года средняя стоимость трехлетней модели составляла 3,75 млн рублей. После резких колебаний в марте, к октябрю цена снизилась на 14% — до 3,21 млн рублей. Важно отметить, что это одно из самых значительных падений среди популярных моделей.

Renault Duster

Французский кроссовер Renault Duster оставался стабильным в ценовом плане. В начале года стоимость трехлетнего автомобиля составляла 2,11 млн рублей, а к октябрю незначительно уменьшилась до 2,09 млн рублей — снижение менее чем на 1%.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan продемонстрировал значительное падение стоимости. В январе 2024 года его цена достигала 4 млн рублей, но уже к июню она упала ниже 3 млн рублей. Осенью ситуация несколько выровнялась, и в октябре цена составила 3,21 млн рублей, что на 20% ниже январских значений.

Kia Sportage

Еще один популярный корейский кроссовер, Kia Sportage, за год показал незначительное снижение цен. В январе средняя стоимость трехлетних моделей составляла 2,82 млн рублей. После летнего скачка, когда цены превышали 3,5 млн рублей, к октябрю они вернулись к уровню 2,74 млн рублей, что составило всего 3% разницы с началом года.

Тенденция 2024 года показывает, что хотя цены на кроссоверы остаются нестабильными, трехлетние модели корейских и японских производителей продолжают сохранять спрос, предлагая надежную альтернативу новым китайским автомобилям.

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Фото: unsplash (Michail Dementiev)