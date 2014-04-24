Парижский автосалон 2024: яркие премьеры и новые технологии

Среди самых ярких премьер можно отметить Alpine Alpenglow HY6.

В Париже завершился 90-й Международный автосалон, ставший площадкой для представления десятков автомобильных новинок. Мероприятие проходило с 14 по 20 октября, объединив 45 автомобильных брендов со всего мира, включая европейских, американских и китайских производителей. Журнал 110km.ru изучил все представленные на мотор-шоу новинки и выбрал пять наиболее ярких премьер, которые мало кого могут оставить равнодушным.

Среди самых ярких премьер можно отметить Alpine Alpenglow HY6 – водородный гиперкар с 3,5-литровым V6 двигателем мощностью 740 л.с. и футуристичным дизайном, напоминающим прототипы для гонок Ле-Мана.

Компания Microlino представила ретро-инспирированный электромобиль Spiaggina, созданный для пляжного отдыха. Он привлекает своей компактностью и экологичностью, а цена стартует от 25 тысяч евро.

Renault также удивил гостей автосалона своими новинками. В их числе – Renault Duo и Bento, микрокары, которые созданы специально для шеринга и оснащены современными функциями безопасности. Также был представлен концепт Renault Embleme, сочетающий водородную и электрическую установки, обеспечивающие запас хода до 1000 километров.

Китайская марка Leapmotor продемонстрировала кроссовер B10, который будет собираться на заводе Stellantis в Польше, что помогает избежать европейских пошлин. Этот автомобиль привлек внимание своими высокотехнологичными решениями и конкурентоспособной ценой.

Парижский автосалон подтвердил тенденции на электромобили и водородные технологии, задав вектор развития для автомобильного рынка на ближайшие годы.

Немецкие автолюбители всё чаще выбирают китайские автомобили, но не без сомнений.

Фото: Alpine