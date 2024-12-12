Петербуржца приговорили к принудительным работам за то, что он обкидал камнями Jaguar

Водитель Jaguar отказался везти мужчину до дома.

Житель Красносельского района приговорен к принудительным работам, так как он обкидал камнями чужой легковой автомобиль. Об этом сообщила районная прокуратура.

В суде установлено, что 26 июня 2023 года Александр Кудрин, находясь напротив дома 2 по улице Куйбышева в Сергиево не менее 3 раз бросил камни в автомобиль Jaguar. Ущерб собственнику составил более 268 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела Кудрин объяснил свой поступок тем, что водитель отказался отвезти его домой. Потерпевший отметил, что видел Кудрина впервые в жизни и не хотел с ним никуда ехать.

Вину подсудимый признал, возместил потерпевшему 60 тысяч рублей. Судом мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений). Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

Видео: Telegram/ Прокуратура г. Санкт-Петербурга