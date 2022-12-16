В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина поцарапал ключами более 20 автомобилей

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

42-летний житель поселка Новоселье Ломоносовского района Ленобласти повредил 22 машины ключами в период с 29 сентября по 1 октября. Он задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Несколько владельцев авто уже направили заявления в полицию, на основании которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Задержанный отметил, что подходил к машинам "в состоянии аффекта от семейных трудностей".

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе Петербурга неадекват поцарапал авто мужчины саблей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти