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В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина поцарапал ключами более 20 автомобилей
Сегодня, 18:44
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В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина поцарапал ключами более 20 автомобилей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

42-летний житель поселка Новоселье Ломоносовского района Ленобласти повредил 22 машины ключами в период с 29 сентября по 1 октября. Он задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Несколько владельцев авто уже направили заявления в полицию, на основании которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Задержанный отметил, что подходил к машинам "в состоянии аффекта от семейных трудностей". 

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе Петербурга неадекват поцарапал авто мужчины саблей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: повреждение имущества, поселок новоселье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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