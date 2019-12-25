В Новоселье завершили строительство детского сада на 160 мест

Учреждение возведено в рамках программы "Соцобъекты в обмен на налоги".

Новое здание детского сада на 160 мест появилось в посёлке Новоселье Ломоносовского района. Как сообщили в строительном блоки администрации региона, введение соцобъекта в эксплуатацию состоялось в пятницу, 16 декабря.

Подрядчиком строительства стала компания "СевНИИГиМ". Работы провели по программе "Соцобъекты в обмен на налоги". Садик получил заключение о соответствии проектной документации и требованиям энергоэффективности. Кроме того, состоялось подключение всех инженерных коммуникаций, выполнена отделка помещений и установлено всё необходимое оборудование.

Учреждении примет дошколят в возрасте от 1,5 до 7 лет. С ними будут работать 63 сотрудника. Для детей подготовили музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты психолога, фельдшера и логопеда.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти возобновили подготовку третьего корпуса ЖК "Северный вальс".

Фото: Пресс-служба строительного блока администрации Ленинградской области