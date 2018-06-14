В Ленобласти возобновили подготовку третьего корпуса ЖК "Северный вальс"

Специалисты КРТ Ленобласти приступили к обследованию уже возведённых конструкций.

В третьем корпусе ЖК "Северный вальс" во Всеволожске снова ведутся работы. Возобновление стало возможным благодаря вложениям со стороны инвестора. Сейчас представители региональной Дирекции КРТ проводят обследование уже возведенных конструкций. Об этом сообщил строительный блок администрации региона.

Средства на возведение корпуса предоставит инвестор. Они будут выделяться частями по определённому графику. Текущие работы направлены на выявление нарушений, которые допустил предыдущий застройщик ( "Петрострой"). Напомним, что работы были приостановлены в 2020 году после сдачи работ по установке монолитной коробки, остеклению и устройству фасада. Компания предоставила ложные данные о завершении строительства на 57%, при этом не провела его консервацию.

В связи с нарушениями, специалистам предстоит установить объективный объем работ в ЖК и составить смету.

Ранее мы сообщили о том, что ограничения по подключению к 13 газораспределительным станциям сняли в Ленобласти.

Фото: пресс-служба строительного блока администрации Ленинградской области