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Перед судом предстанет петербуржец, который поджег Jaguar из-за дорожного конфликта

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По версии следствия, 24-летний обвиняемый решил поджечь Jaguar, который ранее подрезал его BMW Х6 на кольцевой автодороге в Московском районе.

Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего и 25-летнего петербуржцев. Они обвиняются в поджоге автомобиля.

По версии следствия, 24-летний обвиняемый решил поджечь Jaguar, который ранее подрезал его BMW Х6 на кольцевой автодороге в Московском районе. К совершению противоправных действий он привлек своего 25-летнего знакомого. В ночь со 2 на 3 октября 2022 года обвиняемые облили припаркованный Ломоносове Jaguar горючей жидкостью и подожгли его. От огня также пострадал припаркованный Mercedes. Общий материальный ущерб, причиненный владельцам транспортных средств, составил более 10 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петродворцовый районный суд.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга

 

Теги: bmw х6, jaguar
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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