Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину у "Москва-сити"

Расследование дела на контроле в прокуратуре.

Судебная инстанция заключила под стражу 33-летнего жителя российской столицы, который подозревается по статье за хулиганство с использованием предметов в качестве оружия (по части 2 статьи 213 УК РФ). Соответствующее заявление сделали в собственном Telegram-канале представители пресс-службы Пресненской межрайонной прокуратуры. Специалисты предполагают, что находясь на 1-м Красногвардейском проезде, мужчина угрожал 30-летнему пострадавшему. Последний находился за рулем транспортного средства Jaguar. Сначала фигурант расследования вытащил предмет, напоминающий пистолет, после чего сел в машину. Водитель испугался угрозы и вышел из автомобиля. В этот момент обвиняемый пересел на водительское сидение и попытался запустить двигатель. Однако после неудачных попыток мужчина бросил в салон, предположительно, страйкбольную гранату. Затем подозреваемый скрылся с места преступления, но через непродолжительное время был задержан правоохранительными органами на юго-западе города.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы, 112