В Петербурге поджигательницу военкомата на Английском проспекте отправили под домашний арест

В заключении под стражу Октябрьским районным судом было отказано.

Женщина, которая подожгла входные двери военного комиссариата на Английском проспекте, 2Б, отправлена под домашний арест. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов в четверг, 3 августа.

Жумагул Курбанова 1 августа в 21:04 совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ. Причиненный материальный ущерб оценивается в 150 тыс. рублей.

Ходатайство следствия рассматривал Октябрьский районный суд. В заключении под стражу было отказано. Курбанова проведет под домашним арестом по 1 октября этого года.

Ранее мы сообщали о том, что обвиняемый в поджоге военкомата в Петербурге заключен под стражу.

Фото: объединенная пресс-служба судов