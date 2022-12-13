Skoda рассказала о своих манекенах для краш-тестов

В распоряжении специалистов по безопасности Skoda не менее 12 типов манекенов.

У Skoda есть собственная обширная краш-лаборатория, где практически ежедневно проводятся краш-тесты, и в год моделируется до 300 сценариев ДТП. В распоряжении специалистов по безопасности Skoda не менее 12 типов манекенов, ведь в реальной жизни люди существенно отличаются друг от друга по росту и комплекции, рассказали в издании 110km.

Восемь манекенов имитируют взрослых пассажиров, остальные – детей в возрасте 1, 3, 6 и 10 лет. Учитывается даже половая принадлежность, поэтому в краш-тестах используют и мужские, и женские манекены. Также манекены имеют процентную маркировку, например, "50% мужчин" или "5% женщин". Это значит, что представлено прототип среднего мужчины с точки зрения веса и роста, и то, что только 5% женщин физически меньше, чем данный образец.

Skoda использует манекены под названием Hybrid III и Thor для имитации лобовых столкновений, а EuroSID II и WorldSID – для боковых столкновений. Одни и те же манекены используют как для внутренних лабораторных испытаний, так и для краш-тестов, проводимых по методологии Euro NCAP.

Для ребер, позвоночника или суставов используются специальные металлические сплавы, а кожа и тазобедренный отдел изготавливаются из особого пластика. Цена одного манекена намного превышает стоимость любой модели Skoda. Например, Thor, стоит 650 000 евро (53 млн рублей в пересчете по текущему курсу), а WorldSID – 350 000 евро (28 млн рублей). Кроме того, стоит учесть расходы на их обслуживание и калибровку.

Фото: Skoda