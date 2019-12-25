Как в России за год изменились цены на популярные китайские кроссоверы

За основу был взят рейтинг продаж, опубликованный по итогам 11 месяцев 2023 года аналитическим агентством "Автостат".

Цены на новые и подержанные автомобили в России постоянно стремятся вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее. Автомобильный журнал проанализировал, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые китайские кроссоверы.

За основу был взят рейтинг продаж, опубликованный по итогам 11 месяцев 2023 года аналитическим агентством "Автостат". Пятерка лидеров выглядит следующим образом: Haval Jolion (48,1 тыс. экз., рост в сравнении с 2022 годом в 3 раза); Chery Tiggo 7 Pro Max (36,0 тыс. экз.); Chery Tiggo 4 Pro (28,8 тыс. экз., рост в 25 раз); Geely Coolray (34,0 тыс. экз., рост в 3 раза); Omoda C5 (32,9 тыс. экз., рост в 213 раз).

За год средние цены на новые автомобили Haval Jolion не только не выросли, но даже немного упали, с 2,54 до 2,3 млн рублей.

За прошедший год средние цены новых Tiggo 7 Pro Max практически не изменились. Если в начале года кроссовер стоил 2,98 млн рублей, то в декабре – 3,1 млн рублей.

В 2023 году средние цены новых Chery Tiggo 4 Pro выросли на 9%: с 2,26 млн рублей в феврале, до 2,47 млн рублей в декабре.

Если в феврале 2023 года средняя цена нового Geely Coolray составляла 2,53 млн рублей, то к декабрю выросла на 9,5% до 2,77 млн рублей.

Среди всех популярных китайских кроссоверов Omoda C5 подорожал в 2023 году наиболее ощутимо. В январе 2023 года средняя цена находилась на уровне 2,62 млн рублей, а в декабре выросла на 19% до 3,12 млн рублей.

Более подробная информация опубликована на портале 110km.ru.

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Фото: Haval