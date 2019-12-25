Каршеринг на Шафировском проспекте протаранил мачту освещения во время попытки уйти от погони ДПС

Пострадавший госпитализирован.

Полиция проводит проверку по факту ДТП с каршерингом на Шафировском проспекте. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 63 по проспекту Непокоренных 14 июля в 04:29 экипажем ДПС была предпринята попытка остановки каршерингового автомобиля CHANGAN под управлением 28-летнего уроженца Иркутской области. Автомобилист не выполнил требование об остановке и продолжил движение к Шафировскому проспекту. Водитель игнорировал сигналы об остановке и продолжал движение, в результате не справился с управлением и протаранил мачту освещения, после чего перевернулся.

На место ДТП выехали экстренные службы, водителю была оказана первая помощь. Пострадавший госпитализирован.

Затем на нарушителя ПДД были составлены материалы по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 19.3 ч1 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Ещё один водитель каршеринга погиб в ДТП в Пушкинском районе Петербурга.

Фото: МВД