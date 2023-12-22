В ресторане на Малом проспекте В.О горела кухня

Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.

В Василеостровском районе Петербурга в ресторане горела обстановка на кухне. Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС.

Сообщение о пожаре в ресторане на Малом проспекте В.О., д.5, поступило 23 мая в 12:34. На кухне ресторана площадью 60 м2 горела обстановка на площади 1 кв. метр.

Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Утром из дома на Заозёрной улице эвакуировали 6 человек из-за загоревшегося мусора.

Фото: Piter.tv (архив)