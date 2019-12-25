Молодую петербурженку заподозрили в убийстве новорождённого

Она призналась, что сама в конце февраля родила сына, а после положила в пакет и отнесла на чердак.

В Петербурге молодую женщину заподозрили в убийстве новорождённого сына. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК РФ по городу.

В марте 2021 года на чердаке одного из домов на Раумской нашли тело младенца в пакете. Следователи за это время изъяли образцы ДНК у более чем сотни человек, проживающих вблизи места происшествия.

Оказалось, что биологической матерью младенца является 22-летняя женщина, арендующая квартиру в данном доме. Она призналась, что сама в конце февраля родила сына, а после положила в пакет и отнесла на чердак.

Ранее стало известно, что в Колпино женщина родила в кустах и утопила новорожденную в Ижоре.

Фото: pexels