Молодой петербуржец получил множественные переломы после падения с 3 этажа

В полицию обратилась прохожая, которая сообщила, что у дома 6 по Виленскому переулку лежит мужчина в крови, из одежды на нём только трусы.

В Мариинскую больницу госпитализировали молодого человека с тяжёлыми травмами, которого прохожие нашли на улице в одном нижнем белье. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась прохожая, которая сообщила, что у дома 6 по Виленскому переулку лежит мужчина в крови, из одежды на нём только трусы. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом носа, нижней челюсти, открытый перелом большеберцовой кости правой стопы. Мужчина находится в тяжёлом состоянии и опросу не подлежит.

По данным полиции, предположительно, это 21-летний А. По камерам удалось установить, что он упал на асфальт с высоты третьего этажа. Обстоятельства устанавливаются.

Также двухлетний петербуржец скончался после падения с кровати.

Фото: Piter.tv