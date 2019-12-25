Двухлетний петербуржец скончался после падения с кровати

Также ребёнок наблюдался в медицинском учреждении в связи с кистой в головном мозге.

На Хасанской улице двухлетний мальчик скончался после падения с кровати. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейские обнаружили в квартире тело мальчика с гематомами на щеках, ссадинами лба и носа. Ребёнок наблюдался в медицинском учреждении в связи с кистой в головном мозге.

По предварительной информации, мальчик по недосмотру матери упал с кровати на пол.Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Петербурге школьница отравилась слабительным при попытке похудеть.

Фото: Piter.tv