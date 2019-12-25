В Петербурге школьница отравилась слабительным при попытке похудеть

Она выпила 60 таблеток слабительного препарата.

В Петербурге 14-летняя школьница из-за сильного желания похудеть попала в больницу с отравлением слабительными таблетками. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, школьница 18 октября попала в больницу с отравлением. Она с целью похудения выпила 60 таблеток слабительного.

Девочка находится в состоянии средней степени тяжести в больнице.

В прошлом году еще одна несовершеннолетняя петербурженка отравилась аспирином при попытке похудеть.

Фото: pexels