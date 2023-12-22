На выставке "Россия" открылась экспозиция, посвященная возможностям для молодежи Петербурга

Посетителей планируют познакомить реконструкторскими движениями, достижениями в сфере занятости и труда города.

На выставке "Россия" в Москве открылась новая экспозиция под слоганом "Санкт-Петербург — город возможностей для молодежи". Она будет работать до 21 января. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Расскажем всей стране, какая яркая и инициативная молодежь живет в Петербурге. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Посетителей планируют познакомить реконструкторскими движениями, достижениями в сфере занятости и труда города. Кроме того, им расскажут про пространство "ПРОСТО" — это главный проект, который реализует Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В 2023 году Северная столица стала лидером по количеству заявок на конкурс Росмолодежь. Молодые жители города получили больше всего грантов.

Гранты — всего 1885 проектов от петербуржцев. Также мы — первые по количеству победителей — 240 грантополучателей. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.tv: свыше 40% петербуржцев сделали работу из хобби.

Видео: Telegram / Пиотровский Online