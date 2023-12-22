Свыше 40% петербуржцев сделали работу из хобби

Интересно, что увлечение определенной деятельностью может превратиться в нечто большее как для молодых, так и для взрослых.

Около половины жителей Петербурга признались, что их работа выросла из любимого хобби. Интересно, что мужчины чаще превращают свои увлечения в работу, приносящую доходы. И возраст не является преградой для горожан - и молодые, и взрослые петербуржцы одинаково успешно превращают увлечения в основной заработок. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы hh.ru.



Так, 46% трудящихся из города на Неве выращивают свою работу или профессию из любимого хобби. Кроме того, мужчины немного успешнее женщин в этом аспекте. Интересно, что увлечение определенной деятельностью может превратиться в нечто большее как для молодых, так и для взрослых. В результате, около 23% петербуржцев в возрасте от 18 до 24 лет и в возрасте 55+ подтвердили, что их хобби смогли превратиться в работу.



Среди тех, у кого работа выросла из хобби, наиболее популярными увлечениями оказались программирование, механика и техника, а также рисование. Ещё 9% респондентов смогли вырастить свою работу из этих увлечений и даже открыть собственный бизнес.

Ранее мы сообщили о том, что вакансии с высокой зарплатой обозначили в Петербурге.

Фото: Piter.TV