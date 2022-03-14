Вакансии с высокой зарплатой обозначили в Петербурге

На первом месте по уровню оплаты труда оказались менеджеры по продажам, предлагающие заработную плату от 150 тыс. рублей.

На рынке труда Северной столицы выявили наиболее щедрые для сотрудников вакансии. Рейтинг составили аналитики сервера по поиску работы hh.ru.

На первом месте по уровню оплаты труда оказались менеджеры по продажам, предлагающие заработную плату от 150 тыс. рублей. Они приходятся на долю 27% всех вышеперечисленных вакансий в северной столице. Второе место заняли программисты, для которых доступно 12% вакансий с высокой зарплатой.

Завершают тройку лидеров агенты по недвижимости: им отведено 10% вакансий на рынке труда Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на аниматоров и курьеров подскочил перед Новым годом в Петербурге.

Фото: Pxhere