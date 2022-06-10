Спрос на аниматоров и курьеров подскочил перед Новым годом в Петербурге

Кроме того, наблюдается потребность в водителях такси.

В Северной столице идёт активный поиск аниматоров. По данным ноября 2023 года, спрос на них вырос на 43%. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы hh.ru.

Потребность в этой профессии возникла в торговых центрах, отелях и при проведении детских праздников. Перед наступлением Нового года спрос на курьеров также значительно увеличился. С начала декабря появилось более 2 тыс. новых вакансий, что на 35% больше, чем в ноябре.

Кроме того, наблюдается потребность в водителях такси. За последние три недели спрос увеличился на 19%, согласно отчетам от Petrograd. Кроме того, аналитики отмечают рост спроса на сборщиков заказов. С начала декабря количество вакансий в этой сфере выросло на 20%.

Ранее мы сообщили о том, что за 2023 год спрос на работников в Петербурге вырос на 46%.

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